صفقة اليوم.. خصم 20% على برنامج Cartoon Animator 4 لتصميم الرسوم المتحركة

برنامج الإبداع والرسوم المتحركة الثنائي الأبعاد Cartoon Animator 4.

يتيح لك هذا البرنامج إنشاء الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد بطريقة سهلة، وتخصيص تأثيرات الحركة المرنة، واستيراد حركات ثلاثية الأبعاد للرسوم المتحركة.

يدعم هذا الإصدار العديد من الميزات الجديدة؛ أبرزها ميزة (Smart IK Motion Editing) لإنشاء رسوم متحركة ثنائية الأبعاد أكثر دقة وبسهولة أكبر.

ميزة (360 Head Creator) التي توفر طريقة عملية لمصممي الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد لإنشاء شخصيات باستخدام رسوم متحركة متطورة مع تعبيرات حية.

التكامل مع برنامج الفوتوشوب بفضل ميزة (Photoshop Design Pipeline) التي تتيح استيراد أو تصدير الملفات بامتداد PSD.

إضافة (Facial Mocap) التي تتيح تحريك الشخصيات من خلال أداء الوجه.

حصد هذا البرنامج المركز الثالث في قائمة موقع TopTenReviews لأفضل برامج الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد لعام 2019.

متاح لنظامي التشغيل ويندوز، وماك أو إس.

وقت الوصول للبرنامج: مدى الحياة.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 99 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 79 دولارًا.

نسبة الخصم: 20%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يشتهر برنامج Cartoon Animator 4 للرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد – المعروف سابقًا باسم (CrazyTalk Animator) – بنتائجه السريعة إلى جانب ميزاته الاحترافية التي تسهل العمل عليه، وزيادة الإنتاجية أيضًا.

يتيح لك هذا البرنامج إنشاء الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد بطريقة سهلة، حيث يمكنك تحويل الصور إلى شخصيات متحركة، والتحكم في الشخصيات باستخدام تعبيرات الوجه، ومزامنة حركة الشفاه مع الصوت في الرسوم، واستيراد حركات ثلاثية الأبعاد للرسوم المتحركة، وإنتاج تأثيرات بصرية ثنائية الأبعاد، والوصول إلى العديد من المكتبات التي ستحتاج إليها، كما يتكامل مع برنامج الفوتوشوب حيث يمكنك استيراد أو تصدير الملفات بامتداد PSD.

عادة ما يصل سعر هذا البرنامج إلى 99 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 79 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 20 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

أبرز الميزات الجديدة في برنامج Cartoon Animator 4:

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1- ميزة Smart IK Motion Editing:

تعتبر هذه الميزة من أهم ميزات البرنامج حيث تتيح لك إنشاء رسوم متحركة ثنائية الأبعاد أكثر دقة وبسهولة أكبر، من خلال القدرة على تحريك الشخصيات بدقة مع تفاعل المشهد، كما يمكنك تكييف ملفات الحركة تمامًا بأشكال أجسام مختلفة من مكتبة الحركة، حتى يمكنك ضبط خطوة الشخصية أو تغيير نوع الحركة.

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2- ميزة (360 Head Creator):

توفر هذه الميزة طريقة عملية لمصممي الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد لإنشاء شخصيات باستخدام رسوم متحركة متطورة مع إضافة تعبيرات حية، حيث تتيح لك تحويل الرسوم الثنائية الأبعاد إلى شخصيات ثلاثية الأبعاد مع ما يصل إلى 360 درجة من الحركة للحصول على عروض غنية بعمق.

3- التكامل مع برنامج فوتوشوب:

يوفر Cartoon Animator 4 حلاً داخليًا متكامل الوظائف لملفات الفوتوشوب، ليس فقط لمساعدة مصممي الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد 2D Animators، ولكن أيضًا لمصممي الجرافيك من خلال توفير الكثير من الوقت في إنشاء الشخصيات، ورسوم الصور المتحركة، وتطوير محتوى الصور المتحركة. بفضل (PSD pipeline) الذي تتيح للمصممين استيراد وتصدير ملفات الرسوم المتحركة الخاصة بهم بامتداد PSD للعمل عليه في الفوتوشوب، أو في البرنامج.

4- إضافة (Facial Mocap):

تتيح لك هذه الإضافة تحريك الشخصيات من خلال أداء الوجه، ويمكنك استخدام كاميرات الويب لتتبع تعبيراتك بحركات الرأس والعينين، كما يمكنك أيضًا إنشاء رسوم متحركة طبيعية للجسم بميزة (360 Head Creator).

الحصول على الصفقة: من هنا.