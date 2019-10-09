شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. يخت بـ90 مليون إسترلينى لرفع الوعى بتغير المناخ فى القطب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما يتوجه نظر العالم كله إلى مشكلة تغير المناخ، تم تصميم يخت كبير فوق المحيط المتجمد الشمالي بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني يمتزج مظهره مع مناظره الطبيعية للتجول بالركاب هناك، ورفع الوعى عن تأثيرات المناخ على ذوبان الجليد فى المنطقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحتوي اليخت الذى يطلق عليه Fata Morgana ، والذي يبلغ طوله 230 قدمًا (70 مترًا) على منظر خارجى يحاكي بنية الجليد العملاقة.



اليخت

يقول جورج لوسيان، المصمم المتخصص في صناعة اليخوت في مدينة نيس، إنه سيتم تركيب مثبتات متطورة حتى يظل المنظر من مرصد السفينة ثابتًا، بغض النظر عن حركة السفينة، وسيتم استخدامه لرفع مستوى الوعي بتغير المناخ، للتنقل والبحث في المياه الذائبة حديثًا في الدائرة القطبية الشمالية.

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اليخت

يمكن لـ Fata Morgana استضافة 12 ضيفًا و 18 من أفراد الطاقم والذى يشمل على مسبح في الهواء الطلق ومهبط للطائرات المروحية.



اليخت 3

وسيتم تكييف جميع المعدات على اليخت للتنقل في ظروف القطب الشمالي، كما سيوفر اليخت الدعم لأولئك الذين يتعاملون مع تغير المناخ، حيث ستنقل الأجهزة درجة حرارة الماء إلى المنظمات الدولية ذات الصلة، في حين أن تصميمها "سيذكر الناس بقضية تغير المناخ، وذوبان الجبال الجليدية الحقيقية وأغطية الجليد".