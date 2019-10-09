شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوضع المظلم يصل إلى "انستجرام" .. اعرف طريقة تفعيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن انستجرام عن تحديث جديد يجلب الوضع المظلم إلى مستخدمى نظام IOS 13 الجديد من أبل، بعد إطلاق العديد من المزايا والتحديثات للمستخدمين خلال الفترة الماضية، بما فى ذلك إطلاق تطبيق Threads الجديد للدردشة وإزالة واحدة من أكثر ميزاته إثارة للجدل.

نقلاً عن موقع phonearena الهندي، جلب التحديث الجديد ميزة الوضع المظلم لتطبيق انستجرام، ولكن لم يوضح متجر App Store أي مزايا جديدة بهذا التحديث، خلاف بعض إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء.

ومع ذلك لن تتمكن من تشغيل الوضع المظلم أو إيقاف تشغيله داخل التطبيق، ولكن يمكن القيام بذلك من اعدادات الهاتف نفسه، فإذا قمت باختيار ميزة الوضع المظلم في الهاتف فسيتم تطبيقه افتراضياً على تطبيق الانستجرام، ولكن يأمل المستخدمين في القدرة على تشغيله وإيقافه مباشرة من داخل التطبيق.