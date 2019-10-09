شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المسبار الهندي تشاندرايان - 2 يرسل أول عيناته العلمية عن القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المسبار القمري الهندي الثاني تشاندرايان - 2 إلى القمر منذ ما يزيد عن شهر، وبدأت أدوات المسبار حاليا في إرسال بيانات العلوم الخاصة به.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تم إطلاق المهمة القمرية في يوليو وتم تصميمها لمعالجة مجموعة من الأسئلة حول القمر، مع التركيز على بحث جليد الماء الذي رصدته مسبقا المركبة الفضائية الأولى في القطب الجنوبي.

وتحمل المركبة المدارية الحالية ثماني أدوات مختلفة، حيث يبحث العلماء الهنود بالفعل في بعض البيانات العلمية الأولى للبعثة.

وتشمل خصائص المركبة المدارية كاميرتين، حيث بدأت كاميرا خرائط التضاريس في مسح القمر بمجرد وصول تشاندرايان -2 إلى المدار.

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وأصدرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ، التي تدير المهمة، صوراً التقطتها أداة ثانية، هي كاميرا Orbiter High Resolution Camera.

تلتقط هذه الكاميرا الصور الأكثر تفصيلًا حتى الآن لسطح القمر من مركبة فضائية تدور حولها، وهي قادرة على التقاط ميزات يبلغ طولها حوالي 10 بوصات أى 25 سنتيمترًا.

وكشفت ISRO عن بعض البيانات الأولية من أداة مدارية تدعى مطياف تشاندرايان -2 للأشعة السينية ذات المساحة الكبيرة أو CLASS، حيث تم تصميم الجهاز لقياس الأشعة السينية، والذي يتيح للعلماء تحديد مكان وجود عناصر معينة مثل المغنيسيوم والألومنيوم والسيليكون والحديد على سطح القمر.