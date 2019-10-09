كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إنستغرام يختبر قصص المجموعة

متابعة-سنيار: رصد Jane Manchun Wong رمز جديد في التعليمات البرمجية لتطبيق الإنستقرام مؤخراً، يعود لميزة قصص المجموعة، حيث بدأ إختبار الميزة في التطبيق إستعداداً لإطلاقها للمستخدمين لاحقاً.

يستعد مطوري الإنستغرام لجلب ميزة القصص للمجموعة، حيث بدأ إختبار الميزة بالفعل في التطبيق، بعد أن تمت إزالتها من تطبيق الفيس بوك في الفترة الأخيرة.

وتأتي الميزة الجديدة لقصص المجموعة بنفس التجربة التي عرفت بها في تطبيق الفيس بوك، حيث يمكن للمستخدم إختيار مشاركة القصص في المجموعة، لدعم المستخدم لمشاركة القصص مع مجموعة محددة مسبقا من الأصدقاء.

جدير بالذكر أن ميزة القصص في المجموعة لازالت في مرحلة الإختبار في تطبيق الإنستغرام، ولم يتأكد بعد موعد إتاحتها للمستخدمين.