كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سكين الطهاة “MÄNNKITCHEN MK9” بشفرة X63 من الصلب النيتروجيني

متابعة-سنيار: صُمم سكين الطهاة الجديد “MÄNNKITCHEN MK9” خصيصا للمحترفين.

يأتي السكين بشفرة MK9 مصنوعة من الفولاذ النيتروجيني X63، وتخلق إضافة النيتروجين أثناء عملية صناعة السبائك بنية تشديد للحبيبات داخل الفولاذ، مما يمنح السكين حدته.

يتميز السكين أيضا بحافة استثنائية، ومقاومة التآكل المحسنة، والصلابة التي تصل إلى 63 HRC، حسبما يقول مُنشؤها Cleve Oines.

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سكين “MUNNKITCHEN MK9” ليس للجميع، فهو كبير جدا بالنسبة للبعض، كما أنه أثقل من معظم سكاكين الطهاة.

السكين متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 99 دولارا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم في أوائل العام المقبل والمزمع إجراؤه في فبراير 2020.