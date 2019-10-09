كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أخيرا تحديث يدعم خدمة Siri على سبوتيفاي

متابعة-سنيار: بعد مرور شهرين تقريبا على الخبر الذي يفيد بأنه سيتم دمج Spotify بسهولة أكبر في نظام التشغيل iOS من Apple، أصبح الخبر حقيقة مع أحدث إصدار صدر صباح الاثنين، وهو الإصدار 8.5.26 من Spotify.

أعلنت شركة سبوتيفاي للخدمات الموسيقية، تحديث تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها لنظام التشغيل iOS 13 في هواتف أبل، مضيفة إليه خدمة Siri.

وبالتالي بعد التحديث الأخير يمكن لمستخدمي نظام iOS 13 الطلب من سيري تشغيل الموسيقى عبر تطبيق سبوتيفاي.

ويعمل التحديث الأخير على “iPhone و iPad و Carplay وAirPods و HomePod عبر Airplay”، ويتوفر أيضا علىApple TV، بحسب موقع cnet المتخصص في أخبار التقنية.

وأكد مسؤول بشركة سبوتيفاي على أهمية إنهاء المستخدم أي أمر صوتي بعبارة “على Spotify “.

Advertisements

وكانت سبوتيفاي قدمت شكوى إلى المفوضية الأوروبية مرة أخرى في مارس تفيد بأن شركة أبل تجمع “ضريبة” ضخمة من الاشتراكات التي تتم من خلال متجر تطبيقات أبل.

كما زعموا أنه إذا لم يسمحوا لشركة Apple بتحصيل هذه “الضريبة، فستقوم هذه الأخيرة بإصدار حظر على Spotify من الكثير من عمليات التكامل.

وقد قامت شركة Apple بالرد، لكن الاتحاد الأوروبي قرر إجراء تحقيق في تعاملات شركة Apple.