كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Pebble Bottle” آلة محمولة لصنع القهوة والشاي

متابعة-سنيار: تم إطلاق نظام متنقل جديد لصنع القهوة أو الشاي من خلال كيك ستارتر في شكل “Pebble Bottle”.

يدمج التصميم الفريد بين التطبيق العملي والتصميم الأنيق في جهاز واحد لصنع القهوة والشاي وآلة تحضير الماء.

وقال مطورو الآلة: أردنا تعظيم نكهة ورائحة ونعومة القهوة مع زجاجة Pebble، فمن خلال استخراج القهوة في حاوية مغلقة، تظل النكهة والرائحة مغلفة في زجاجة Pebble حتى تتمكن من الاستمتاع بمشروبك إلى أقصى حد وقتما تشاء.

“Pebble Bottle” متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 27 دولارا، مما يوفر خصما بنسبة 35٪ من سعر التجزئة الموصى به والذي سيصبح ساري المفعول بمجرد انتهاء حملة التمويل الجماعي، ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال ديسمبر 2019.