شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فلوس وحفلات و"مساج".. هكذا تكافئ شركات التكنولوجيا موظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع موظفو شركات التكنولوجيا فى "وادي السيليكون" بالعديد من المميزات التى قد لا يحظى بها غيرهم، حيث تتنافس الشركات في سباق لتوفير الامتيازات لجذب أفضل المواهب في عالم التقنية لصفوفها، فنجد أن وجبات الغداء والعشاء المجانية في مقاهي الشركة هو الحد الأدنى من المزايا الموجودة حاليا للموظفين، فيما بدأت الشركات في التنافس فيما بينها لتوفير امتيازات مختلفة تمكنها من جذب الشباب للعمل ضمن صفوفها، وفيما يلى نعرض بعض الامتيازات التى توفرها مختلف شركات التكنولوجيا موظفيها.

شركة أبل

تنظم شركة أبل في شهر ديسمبر من كل عام مهرجان سنوي كبير لموظفيها والذي يشمل أطعمة مجانية، فضلا عن حضور العديد من الموسيقيين والممثلين للمشاركة في هذا الحفل، وذلك من أجل اسعاد الموظفين لدى الشركة، حيث يعتبر هذا المهرجان واحد من أشهر الأحداث بين شركات التكنولوجيا.

شركة Asana

يعد Asana تطبيق ويب وهاتف محمول مصمم لمساعدة الشركات على تنظيم وتتبع وإدارة أعمالهم، ولعل من أبرز الامتيازات التى يمنحها التطبيق لموظفيه هو بدل أثاث بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك لشراء الأثاث الذي يفضلونه في المكاتب التى يعملون بها، حيث يمكن لكل موظف تخصيص الأثاث الموجود بمكتبه حسب رغبته وذوقه العام، بدلا من الاعتماد على الشركة في هذا الأمر.

شركة فيس بوك

يوفر فيس بوك لموظفيه 4 آلاف دولار نقدا "للأباء الجدد" الذين يرزقون بأطفال فضلا عن منحهم إجازة عدة أيام من العمل، بالإضافة إلى تسديد كامل تكاليف تبني الأطفال.

شركة Zillow

تعمل هذه الشركة في مجال قواعد بيانات العقارات تم تأسيسها في عام 2006، وتوفر للموظفات بها، الحليب وكافة الأطعمة لمن تعمل منهن خلال الفترة المسائية أو حتى توفير مربية أطفال.

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شركة أمازون

تسمح شركة أمازون لموظفيها، باصطحاب حيواناتهم الأليفة إلى مقر العمل، وهو ما يعني أنهم لن يضطروا إلى الابتعاد عن حيواناتهم الأليفة، حيث يعد هذا الامر بمثابة مشكلة للكثير من الموظفين في شركات التكنولوجيا.

شركة Square

هي شركة خدمات مالية ومجمع خدمات تجارية وشركة للدفع عبر الهاتف المحمول، حيث تعمل على المحافظة على شعور الموظفين من خلال توفير أخصائيين للتدليك في الموقع وأخصائيين للعلاج بتقويم العمود الفقري وأخصائيين الوخز بالإبر.

شركة Oracle

تتيح للموظفين خدمات التنظيف الجاف لملابسهم داخل مقر الشركة، وتبرر ذلك بأنها ترغب في أن يظهر موظفيها بأفضل شكل، فضلا عن توفير أموالهم والوقت الذى يستغرقونه للذهاب إلى المغسلة.

شركة تسلا:

يمكن لموظفي تسلا استعارة سيارة تابعة لشركة للتنقل في العمل ، والاحتفاظ بها في عطلة نهاية الأسبوع.