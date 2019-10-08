شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. مركبة بايونير 12 تحترق فى جو كوكب الزهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وكالات الفضاء عملها فى استكشاف الكواكب البعيدة، ولعل بايونير 12 كانت أحد الوسائل المهمة فى استكتشاف كوكب الزهرة، ولكن فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر من عام 1992 ، احترقت مركبة الفضاء بايونير 12 التابعة لناسا فى جو كوكب الزهرة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فقد تواجدت مركبة بايونير 12 ، المعروفة أيضًا باسم مركبة الزهرة المدارية ، 14 عامًا تدور حول كوكب الزهرة وتدرس الغلاف الجوى للكوكب.

وبحثت المركبة أيضًا فى كيفية تفاعل طبقة أيونوسفير الكوكب والمجال المغناطيسى مع جسيمات مشحونة من الشمس تسمى الرياح الشمسية، كما رصدت مذنب هالى خلال عملها فى المدار.

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ولكن مثل كل شيء، المركبات الفضائية أيضا لها عمر، فقد انتهت بايونير 12 عندما نفد الوقود، حيث بدأ مدارها يتحلل بشكل طبيعى، وتفككت فى جو كوكب الزهرة.