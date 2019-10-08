شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق رسميا نظام التشغيل MacOS Catalina والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل رسميا النسخة النهائية من نظام التشغيل macOS Catalina، والذى يعتبر الإصدار الأحدث من نظام التشغيل لأجهزة الكمبيوتر الشخصية MacBook.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكانت أبل قد أعلنت عن نظام التشغيل، أول مرة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوى الخاص بها WWDC 2019 مطلع شهر يونيو الماضى، فيما يوفر النظام الجديد تقنيات مساعدة جديدة، بما فى ذلك: ميزة التحكم الصوتى التى تتيح للمستخدمين الذين لا يستطيعون تشغيل أجهزة الإدخال التقليدية من التحكم فى أجهزة ماك بالكامل، باستخدام أصواتهم من خلال تقنية Siri للتعرف على الصوت، والتى تضمن أيضًا الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية.

كذلك فتتيح العناوين والمربعات الجديدة للمستخدمين التفاعل مع أى تطبيق تقريبًا، باستخدام أدوات تنقل شاملة، مع إجراء معالجة الصوت على الجهاز، كذلك فتتوفر ميزة التحكم الصوتى أيضًا على نظامى التشغيل iOS وiPadOS، بحيث يمكن للمستخدمين التحكم فى أجهزتهم بالكامل بواسطة أصواتهم.

ويمكن الآن للمستخدمين تثبيت تحديث "ماك أو إس كاتالينا"، الذى يحمل الرقم 10.15 – مجانًا، ويمكن تثبيته بالضغط على رمز أبل فى الزاوية العليا اليمنى من الشاشة.

الأجهزة التى تدعم نظام التشغيل MacOS Catalina

- أجهزة MacBook مقاس 12 بوصة.

Advertisements

- أجهزة MacBook Air (2012 والإصدارات الأحدث)

- أجهزة MacBook Pro (2012 أو الأحدث)

- أجهزة Mac mini (2012 أو الأحدث)

-أجهزة iMac (2012 أو أحدث)

- أجهزة iMac Pro

- أجهزة Mac Pro (2013 أو أحدث).