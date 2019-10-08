شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الأمريكية تضيف شركات التعرف على الوجه الصينية إلى قائمة الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة الأمريكية إضافة نحو 28 منظمة صينية إلى قائمة الكيانات المحظورة، بما فى ذلك ثمانى شركات تقنية متخصصة فى المراقبة بالفيديو والتعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي.

نقلاً عن موقع "انجادجيت" الأمريكى، منعت الإدارة هذه الشركات من العمل مع الموردين والشراء من الولايات المتحدة بشأن مخاوف حقوق الإنسان، وتشمل الشركات التكنولوجية المدرجة فى القائمة السوداء كلا من Hangzhou Hikvision Digital Technology Co، و Zhejiang Dahua Technology Co، وهما من أكبر شركات مراقبة الفيديو فى العالم، حيث تمتلك كلتا الشركتين كاميرات تتميز بقدرات التعرف على الوجه.

وتضم القائمة أيضا أكبر شركات الذكاء الاصطناعى فى الناشئة فى العالم وهما SenseTime Group ، و Megvii Technology وهى مدعومة من شركة على بابا للتجارة الالكترونية.

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