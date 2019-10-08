كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني رسمياً اليوم عن موعد مؤتمرها القادم لإطلاق الجيل الجديد من وحدة التحكم في الألعاب التي تعرف الآن PS5 وتنطلق أيضاً للمستخدمين بنفس العنوان.
أكدت شركة سوني على عنوان الجيل الجديد من وحدات التحكم في الألعاب الذي ينطق بعنوان PlayStation 5، والذي ينطلق رسمياً في نهاية عام 2020 بالتزامن مع إحتفالات نهاية العام.
وتشير التوقعات إلى أن منصة ألعاب PS5 ستدخل في منافسة كبيرة مع منصة ألعاب أو Project Scarlett التي ستصل إلى الأسواق في نفس الموعد بالتزامن مع إطلاق وحدة سوني للتحكم في الألعاب.
كما أكدت سوني على أن منصة PS5 ستأتي بميزة دعم محتوى 4K Ultra HD، وأيضاً دعم محتوى بتقنية Blu-ray، كما تتميز منصة الألعاب الجديدة بتصميم غير تقليدي.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سوني تعلن رسمياً عن العلامة التجارية لمنصة ألعاب PS5 وموعد الإعلان الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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