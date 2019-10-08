تطبيق Sony PS4 Remote Play أصبح متوفرًا الآن لجميع أجهزة الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony أخيرًا بإضافة الدعم لجميع أجهزة الأندرويد التي تعمل بنظام الأندرويد 5.0 وما فوق لتطبيق PS4 Remote Play. كان هذا التطبيق حصريًا لأجهزة Xperia قبل أن يتم توسيع الدعم ليشمل أجهزة iOS كذلك في شهر مارس الماضي. يسمح لك تطبيق PS4 Remote Play بعكس ما يعرضه جهاز Playstation 4 الخاص بك على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي عبر WiFi.

للحصول على هذه الميزة والإستفادة منها، يجب عليك تحديث نظام التشغيل في جهاز Playstation 4 الخاص بك إلى الإصدار 7.00 وإعداد تطبيق PS4 Remote Play على الجهاز الذي تختاره بشرط أن يعمل بنظام الأندرويد 5.0 أو إصدار أعلى. بعد ذلك، سيتم ربط جهاز الألعاب المنزلي والهاتف أو الجهاز اللوحي عن طريق شبكة WiFi مما يتيح لك اللعب على جهازك المحمول طالما أن إتصال WiFi مستقر.

سيكون لدى مستخدمي Android 10 و iOS 13 القدرة على توصيل يد التحكم DualShock 4 عبر البلوتوث لتعزيز تجربة اللعب. للحصول على أفضل النتائج، توصي شركة Sony بتوصيل جهاز Playstation 4 عبر كابل LAN.