شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو جالك إيميل من انستجرام.. إزاى تتأكد من حقيقته وتحمى حسابك من السرقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح انستجرام ميزة أمنية جديدة تساعد المستخدمين فى التعرف على ما إذا كانت الرسائل التى تصلهم عبر البريد الإلكترونى مرسلة بالفعل من قبل الشركة، أم إنها مجرد محاولة لسرقة بيانات الحساب.

وتعد واحدة من أشهر طرق سرقة حسابات مستخدمى الشبكات الاجتماعية، هى إرسال رسالة بريدية مزيفة تبدو فى شكلها الخارجى وكأنها مرسلة بشكل رسمى من الموقع، لكنها فى الحقيقة تضم روابط خبيثة تؤدى لصفحات تسرق بيانات دخول المستخدم.

Advertisements

وبحسب التقرير، فإن الميزة الجديدة تعرف بـ "Emails from Instagram"، والتى تعد بمثابة قسم خاص ضمن تطبيقها يمكن الوصول إليه عبر التوجه إلى الإعدادات، ثم الأمان، وذلك لمعرفة الرسائل التى أرسلها انستجرام للمستخدمين خلال آخر 14 يوم، فيما تقسم الميزة الرسائل المرسلة إلى رسائل تتعلق بأمان الحساب ورسائل أخرى.

لذلك فإذا وصلت للمستخدم رسالة بريدية تدّعى أنها من انستجرام وتطلب منه القيام بأمر معين مثل إعادة تعيين كلمة المرور أو الدخول إلى صفحة معينة، فيمكن التأكد من مصداقية الرسالة عبر التوجه إلى ذلك القسم، وإن كانت ضمن لائحة الرسائل المرسلة فهى آمنة.