شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون سلالة من الثيران بدون قرون باستخدام تقنية التعديل الوراثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن العلماء من تطوير سلالة جديدة من الثيران بدون قرون باستخدام التعديل الوراثي، من أجل حماية المزارعين من النطح، الذى قد يحدث من جانب الحيوانات ويعرض حياتهم للخطر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمكنت تقنية التعديل الوراثي من إنتاج ستة عجول بلا قرون في كاليفورنيا، بعد أن أجرى باحثون من جامعة كاليفورنيا تعديل للجينات.

ويجنب هذا الإجراء أيضا معاناة الثيران، حيث يتم إزالة قرونهم إما عندما تبدأ في التكون أو فيما بعد، حتى يساعدوا فى أعمال الماشية ويكونوا أقل عرضة للإضرار بعمال الماشية أو عمال الألبان الآخرين، بالإضافة إلى الحد من سلوكهم العدوانى.

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ولكن حاليا تم إدخال متغير وراثي طبيعي، وبفضل الجينوم المتغير، لم تظهر الثيران المعدلة قرونًا، وأثبتت الفحوصات البدنية للعجول أنها جميعًا صحية.

جدير بالذكر أنه قد تم نشر النتائج من جانب علماء جامعة كاليفورنيا في ديفيس في مجلة Nature Biotechnology، وتم تأكيد هذه النتائج من جانب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.