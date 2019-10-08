شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذف علم تايوان من الرموز التعبيرية بنظام iOS 13.1.1 .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحظ مستخدمي أحدث إصدار من نظام التشغيل على هواتف أيفون iOS 13.1.1 اختفاء علم تايوان من الرموز التعبيرية بلوحة المفاتيح في منطقتي هونج كونج و ماكاو.

نقلاً عن موقع TheVerge الأمريكي، اعتبر الناشطون ومؤيدو هونج كونج عملية عملية الإزالة محاولة أخرى من للصين لإقامة السيادة على المناطق التي تعتبرها تحت سيطرتها، فنظرا للوضع السياسى لتايوان، تعتبر الصين أى ذكر لاستقلالها أو أى إشارة إليه، بمثابة جريمة ضد سيادتها.

لم يختف الرمز تماماً، إذ يمكنك كتابة "Taiwan" باللغة الإنجليزية وتحديد الرمز التعبيرى من تنبؤات أبل التالية أو بواسطة نسخه ولصقه.

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ويأتي هذا التغيير في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، والتي استمرت منذ أشهر حيث اتخذت الحكومة الصينية تدابير للقضاء على الحركة، وفي وقت سابق من هذا العام فرضت شركة أبل رقابة على عدد من المطربين من هونج كونج على الإصدار الصيني من Apple Music، وكانت الشركة قد أزالت في الماضي تطبيقات VPN من الإصدار الصيني من متجر التطبيقات.