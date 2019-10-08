Realme تحدد رسميًا موعد وصول الهاتف Realme X2 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد نشر العديد من الإعلانات التشويقية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، أكدت لنا شركة Realme الصينية اليوم وبشكل رسمي أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X2 Pro في اليوم 15 من شهر أكتوبر الجاري.
سيتم إستضافة حدث الإطلاق في العاصمة الإسبانية مدريد، وسيبدأ في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي. كانت الشركة قد ذكرت سابقًا أن الهاتف Realme X2 Pro سيتم تقديمه في كل من آسيا وأوروبا في وقت واحد، ولكننا لم نسمع بعد المزيد عن ظهوره الأول في آسيا من شركة Realme.
Realme X2 Pro سيكون أول هاتف رائد من شركة Realme، فهو سيضم شاشة Fluid Display تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64MP للكاميرا الأساسية، ومكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ودعم الشحن السريع بقوة 50W.
ستقوم شركة Realme كذلك بالإعلان عن الهاتفين Realme 5 Pro و Realme X2 للأسواق الأوروبية في هذا الحدث.
⚡️Attention everyone⚡️— realme Europe (@realmeeurope) October 7, 2019
😎We come to Europe to turn everything upside down!
🗓️10:00 am | Madrid | 15/10/19
Soon you will know everything about our three best smartphones:
✅realme X2 Pro
✅realme X2
✅realme 5 Pro
Don't miss anything at: https://t.co/ZDBjJjb56l#ALLINQUAD pic.twitter.com/92jsKUxp7b
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