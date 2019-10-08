فاطمة أيت طالب - دبي - لم نرى شركة HTC تتصدر عناوين الصحف منذ فترة. بالتأكيد، هناك بضعة هواتف تم إصدارها في العامين الأخيرين وجميعها تقريبًا إما هواتف ذكية متوسطة أو متقدمة. ولكن هذا العام، كانت الشركة غائبة ولم تقم بإطلاق أي هاتف جديد. لقد رأينا سلسلة هواتف HTC Wildfire Series الإقتصادية، ولكن لم يتم تصنيع هذه الهواتف من قبل شركة HTC نفسها وإنما منحت حقوق إستخدام علامتها التجارية لشركة أخرى تكلفت بمهمة تطوير وتصنيع هذه الهواتف.
ومع ذلك، يقول الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، السيد Yves Maitres أن شركة HTC لن تنسحب من سوق الهواتف الذكية. شارك رؤيته حول العودة إلى سوق الهواتف الذكية الراقية عندما يحين الوقت. ستركز شركة HTC على الأسواق ذات الناتج المحلي الإجمالي المُرتفع بدلاً من التنافس في الأسواق النامية.
كما أشار إلى السبب وراء تخلف HTC عن بقية الشركات المصنعة للهواتف الذكية. ووفقا له، توقفت شركة HTC عن الإستثمار في البحث والتطوير منذ فترة طويلة وركزت بدلاً من ذلك على قطاع الواقع الإفتراضي. في غضون ذلك، لم تتوقف شركات مثل سامسونج و Huawei عن الإستثمار في إبتكارات جديدة، وأرقام المبيعات التي حققتها هذه الشركات تؤكد ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة HTC تؤكد أنها لم تنسحب من سوق الهواتف الذكية، وتخطط للعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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