OnePlus تشوق لقدوم هاتف آخر يوم 10 أكتوبر، هل سنرى OnePlus 7T Pro؟

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما دعت شركة OnePlus الجميع لحضور حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف OnePlus 7T، إعتقدنا أن الشركة ستُعلن عن OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro. بعد كل شي، العبارة في الدعوة تقول ” OnePlus 7T Series “، ولكن تفاجئنا عندما قررت شركة OnePlus عدم الكشف عن الهاتف OnePlus 7T Pro.

الآن قررت شركة OnePlus عقد حدث جديد في اليوم 10 أكتوبر، ولكن هذه المرة دون أدنى شك، تشير شركة OnePlus إلى الهاتف OnePlus 7T Pro، لذا فإن التسريبات التي حصلنا عليها حتى الآن للهاتف OnePlus 7T Pro تبدو منطقية الآن.

السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هو ما الذي سيجلبه إلينا الهاتف OnePlus 7T Pro مقارنة مع الهاتف OnePlus 7T، والأهم من ذلك، هل سيكون مختلفًا كثيرًا عن الهاتف OnePlus 7 Pro الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام؟ سوف نتعرف على كل شيء قريبًا.