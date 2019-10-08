شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون 20 قمرا جديدا حول كوكب زحل ويطالبون باقتراح أسماء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء الفلك 20 قمرا جديدا تدور حول زحل وبذلك يصل الإجمالي إلى 82 قمراً، حيث أصبح لدى زحل الآن أقمار أكثر من أي كوكب آخر في النظام الشمسي.

وبحسب ما ذكره موقع " بيزنس إنسايدر"، قال سكوت شيبارد، عالم الفلك في جامعة كارنيجي الذي قاد فريق الاكتشافات في بيان صحفي: "باستخدام بعض أكبر التلسكوبات في العالم فإننا نكمل الآن مخزون أقمار صغيرة حول الكواكب العملاقة، إنهم يلعبون دورًا مهمًا في مساعدتنا على تحديد كيفية تكوين وتطور كواكب نظامنا الشمسي، ويمكن أن تساعد الدراسة الإضافية للأقمار الجديدة في تحديد كيفية تشكل أقمار الكوكب الخارجية من تصادمات أدت إلى تجزئة أقمار كبيرة إلى أجسام أصغر"

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وأوضح شيبارد أنالأقمار المكتشفة حديثًا يبلغ قطرها نحو 3 أميال (5 كيلومترات)، و 17 منها في الاتجاه المعاكس لدوران زحل، وواحد منهم هو الآن أبعد قمر معروف من زحل، حيث راقب الباحثون الأقمار الجديدة بواسطة تلسكوب سوبارو فوق مونا كيا في هاواي.

الجدير بالذكر يمكن للأشخاص المشاركة في تسمية هذه الأقمار على تويتر، حيث عقد شيبارد ومعهد كارنيجي مسابقة عبر الإنترنت لتسميتهم، قائلاً: "يجب تسمية الأقمار على اسم عمالقة الأساطير الإسكندنافية أو الغالية أو الإنويتية"

بدأ الأشخاص بالفعل في مشاركة أفكارهم حول أسماء الأقمار على تويتر، حيث اقترح احدهم اسم Moony McMoonface.