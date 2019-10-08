شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطالب مصنعى هواتف أندرويد بتوحيد معيار الشحن السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى جوجل لتنظيم تقنية الشحن السريع، بما فى ذلك منفذ USB-C الذى يوفر عملية شحن أسرع، إذ تحاول تنظيم هذا المجال من خلال اتباع الشركات المصنعة لمعايير موحدة.

وبحسب موقع developers الأمريكى، فتعمل كل شركة على ابتكار تقنياتها الخاصة فى مجال الشحن السريع، إذ يمكن الاستفادة بشكل خاص من هذه التقنيات عند استخدام الشاحن والكابل الأصلى المرفق مع الجهاز، إلا أن جوجل تسعى للتعاون مع مختلف الشركات لتوحيد معيار الشحن السريع.

وبحسب التقرير، فإن النسخة الجديدة من لائحة المتطلبات التى يجب على الشركات المصنعة لهواتف أندرويد الالتزام بها للحصول على ترخيص استخدام أندرويد، هو طلب جوجل من هذه الشركات دعم التوافقية الكاملة فى معيار الشحن السريع عبر منفذ USB-C، حيث تنطبق هذه اللائحة الجديدة على هواتف أندرويد 10 الجديدة.

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فيما يدعم معيار الشحن السريع فى أندرويد USB-PDالشحن حتى قوة 100 واط، مع ملاحظة أن "التوافقية الكاملة" تعنى أن أى شاحن يدعم الشحن السريع، من أى شركة كانت، يعمل بنفس الكفاءة مهما كان الهاتف طالما أنهما يعملان بمنفذ USB-C.

وحتى الآن، فإن هذا الأمر غير مطبق، كذلك فهناك القليل من الهواتف فى السوق التى تدعم معيار USB-C PD الافتراضى، ورغم أن ما تريده جوجل له سلبيات وإيجابيات، والتى يأتى على رأسها عدم الحاجة لشحن هاتفك بشاحنه الأساسى دائماً للحصول على نفس الأداء، لكن الأمر المحير هو كيف ستستطيع جوجل إلزام الشركات بتوحيد المعايير.