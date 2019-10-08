آبل تذعن للصين من خلال فرض رقابة على علم تايوان

تواجه شركة آبل اتهامات جديدة بمحاباة الصين من خلال فرض رقابة على الرمز التعبيري لعلم تايوان في التحديث الأخير لنظام التشغيل أجهزة آيفون (iOS 13.1) الصادر في أواخر شهر سبتمبر.

وأفادت التقارير أن آبل قد أزالت الرمز التعبيري لعلم تايوان من لوحة مفاتيحها للمستخدمين في هونج كونج وماكاو، وهما المنطقتان الإداريتان الخاصتان في الصين.

ولا تذكر الشركة هذا التغيير في سجل تغييرات الإصدار (iOS 13.1.1)، ولم توضح ما إذا كانت الحكومة الصينية قد طلبت فرض رقابة على العلم التايواني.

وتعد تايوان دولة ديمقراطية مستقلة، لكن جمهورية الصين الشعبية تعتبرها جزءًا من أراضيها ولا تعترف بها كدولة مستقلة، وتعتبر أي ذكر أو إشارة لاستقلال تايوان على أنه يشكل جريمة ضد سيادتها.

وتمثل خطوة آبل – في ظل استمرار احتجاجات هونج كونج المؤيدة للديمقراطية – استمرارًا لخضوع الشركة للحكومة الصينية.

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وحظرت آبل الرمز التعبيري للعلم التايواني في البر الرئيسي للصين منذ عام 2017، وتسبب الرمزي التعبيري الخاضع للرقابة في البر الرئيسي بتعطل بعض أجهزة آيفون لبعض الوقت كلما حاولت الأجهزة عرض العلم التايواني.

وأصلحت الشركة هذا الخطأ في شهر يوليو 2018، لكنها تعطي الأولوية للوصول إلى السوق الصينية الضخمة بغض النظر عن المخاوف بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وخضعت للطلبات الصينية من قبل.

وما يزال العلم التايواني متاحًا من خلال الميزات التنبؤية على لوحة المفاتيح الإنجليزية عبر كتابة تايوان واختيار الرمز التعبيري للعلم التايواني، كما أنه متوفر للمستخدمين الموجودين في أي مكان آخر غير الصين أو ماكاو أو هونج كونج.

وكانت آبل قد فرضت في وقت سابق من هذا العام رقابة على عدد من المطربين من هونج كونج على الإصدار الصيني من خدمة آبل ميوزك (Apple Music)، كما أزالت تطبيقات (VPN) من النسخة الصينية من متجر تطبيقاتها.

ويرمز فرض الحظر على الرمزي التعبيري للعلم إلى الطريقة التي يعرض بها الحزب الشيوعي أيديولوجيته، حتى من خلال الشركات غير الصينية.

وواجه الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة (NBA) عاصفة قوية في الآونة الأخيرة بعد نشر تغريدة داعمة للمتظاهرين في هونج كونج، مما أدى إلى سحب الشركات الصينية للرعاية وأوقفت تينسنت سبورتس بثها للمباريات، وهو ما دفع الاتحاد إلى إصدار اعتذار للصين.