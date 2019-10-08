مايكروسوفت تخطط لربط 40 مليون شخص عالميًا بالإنترنت

تخطط شركة مايكروسوفت لربط 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالإنترنت بحلول عام 2022، على أن تركز في البداية على المجتمعات الريفية والنائية في أمريكا اللاتينية وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، مع مناطق أخرى تتبعها.

ووفقًا للإحصاءات المتاحة، فقد أصبح ما يقرب من نصف سكان العالم متصلين بالإنترنت اعتبارًا من العام الماضي.

وبالرغم من أن هذا الرقم يُعد علامة فارقة إيجابية، إلا أن الجانب الآخر من هذا الرقم هو أنه ما يزال هناك مليارات الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى أي نوع من أنواع الاتصال بالإنترنت.

وسهلت مبادرة (Airband) لعام 2017 من مايكروسوفت الجهود المبذولة لبناء الوصول إلى الإنترنت عبر الولايات المتحدة، وهي الآن تطبق هذه الطريقة على عملها في جميع أنحاء إفريقيا؛ وأمريكا اللاتينية؛ وآسيا.

وتهدف الشركة إلى استخدام نهج من أربعة أجزاء من شأنه أن يركز على العمل مع مزودي خدمات الإنترنت والمجتمعات المحلية لبناء الوصول إلى شبكة الإنترنت بأسعار معقولة وجديرة بالثقة.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتعمل شركة البرمجيات العملاقة على حث الهيئات التنظيمية للوصول إلى (TVWS)، وهي الترددات اللاسلكية التي يمكن إعادة ضبطها لتوفير الوصول إلى الإنترنت عبر منطقة أوسع.

وكتبت شيللي ماكينلي Shelley McKinley، رئيسة قسم التكنولوجيا ومسؤولية الشركات في مايكروسوفت، في تدوينة للإعلان عن الخطط: التكنولوجيا اللاسلكية أو نموذج الأعمال المناسب والأفضل لربط العملاء في مكان أو منطقة ما قد لا يكون مناسبًا لربط العملاء في مكان أو منطقة أخرى.

وأضافت “لقد أظهرت لنا تجربتنا أن هناك حاجة إلى التعاون بين الطرق المختلفة لأصحاب المصلحة المتعددين من أجل سد فجوة الاتصال”.

وتعمل الشركة في الوقت الحالي على بناء الوصول إلى الإنترنت في المجتمعات الريفية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتهدف حاليًا إلى الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 9 ملايين شخص في أيوا؛ وإلينوي؛ وكانساس؛ ونيبراسكا؛ وأوكلاهوما؛ وتكساس.