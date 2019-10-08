تكنولوجيا: هواوى تطلق "يوم هواوى للمُطوّرين" للمرة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - هواوى تساعد المطورين العالميين على الوصول إلى منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة عبر برنامجها Shining-Star البالغة قيمته مليار دولار أمريكى

أعلنت هواوى عن إطلاق فعالية "يوم هواوى للمُطوّرين" للمرة الأولى فى المنطقة، وكشفت هواوى النقاب عن المنظومة المتناغمة الخاصة بمنصتها HUAWEI Mobile Services، والتى تستند إلى إطار العمل الأساسى للمنصة وإمكانياتها، بالإضافة إلى خدمات المطورين. بالإضافة إلى أن هواوى أعلنت عن إطلاق برنامجها Shining-Star الذى يهدف لاستثمار مليار دولار أمريكى لدعم المطورين العالميين، والمساهمة فى بناء منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة. كما سيشهد استديو DigiX للابتكار توسعاً لافتاً على مستوى العالم، من خلال افتتاح 8 مختبرات رقمية فى 6 مدن رئيسية ضمن الأسواق الدولية بما فى ذلك دبي، لدعم القدرات الابتكارية للمطورين حول العالم.





بهذه المناسبة، قال آدم شياو، المدير الإدارى لخدمات HUAWEI Mobile Services فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة هواوى لأعمال المستهلكين: "نحن ندعو جميع الشركاء المحليين للانضمام إلى منظومتنا المتناغمة، حيث حرصنا على تزويدهم بالدعم الكامل من خلال استثمار قيمته مليار دولار أمريكى فى برنامج Shining-Star ، بالإضافة إلى تطوير أول مختبرات DigiX الرقمية المبتكرة فى دبي".

نجحت منظومة HUAWEI Mobile Services حتى الآن بإتاحة 14 إمكانية جديدة لمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات رفيعة المستوى بتكلفة منخفضة ووقت أقل. وبالاعتماد على المنظومة المتناغمة الجديدة، سيستفيد المطورون من التقنيات فائقة التطور التى توفرها هواوى (مثل قدرة التكبير 50 مرة، وتقنية ’التصوير الليلى الفائقة‘ Super Night Mode، ووحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo والتى توفر تجارب لعب فائقة السرعة وغيرها من التقنيات الأخرى).





وسيفضى ذلك إلى تحسين حجم استخدام التطبيقات والأنشطة المرتبطة بها بشكل مستمر، ما سيعود بالنفع على تجارب استخدام هواتف هواوى الذكية.

وباعتبارها واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة بمجال تصنيع الهواتف الذكية فى العالم، لطالما ساهمت هواوى بفتح آفاق جديدة فى القطاع، حيث تحظى بشهرة واسعة بفضل ابتكاراتها الكثيرة والأولى من نوعها على مستوى العالم، مثل أول وحدة GPU Turbo لمعالجة الرسوميات، وأول تجربة تصوير معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأول ميزة للشحن العكسي، وأول بطاقة ذاكرة داخلية مصغّرة ومصممة بتقنية النانو. وخلال النصف الأول من عام 2019، وأعلنت هواوى إلى نجاح الشركة بشحن 118 مليون هاتف ذكي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 24% فى الشحنات، وما يصل إلى 17.6% من حجم السوق العالمية للهواتف الذكية. وحققت نمواً لافتاً لتصبح إحدى كبرى الشركات فى القطاع، كما نجحت بتطوير القدرات الأولية اللازمة لبناء منظومتها التقنية الذكية.

تطبيقات HUAWEI Mobile Services - استكشاف حياة رقمية أفضل

يبلغ عدد مستخدمى هواتف هواوى النشطين حول العالم 570 مليون مستخدم شهرياً. واستناداً إلى ذلك، قامت الشركة بإطلاق منصة HUAWEI Mobile Services فى أكثر من 170 دولة فى العالم، فضلاً عن تأسيس 3 مراكز إقليمية و15 مركز بيانات حول العالم بما فى ذلك دبي. وتلقى تطبيقات منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة إقبالاً واسعاً باعتبارها تطبيقات مفضلة للمستخدمين فى مختلف أنحاء العالم، حيث تواصل مواكبة احتياجاتهم المتعلقة بتجارب الاستخدام الرقمية رفيعة المستوى والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعى لتزويدهم بتجارب رقمية أفضل.

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وحققت تطبيقات منصة HUAWEI Mobile Services ،مثل HUAWEI AppGallery وHUAWEI Music وHUAWEI Mobile Cloud وHUAWEI Themes وغيرها، نجاحاً لافتاً بعد إطلاقها على المستوى العالمي، وأصبحت تشكل جزءاً أساسياً من تجارب الاستخدام التى توفرها المنصة.

تم تطوير منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة على مدى سنوات عديدة، وهى تشهد اليوم مزيداً من النمو على نطاقٍ واسع. فعلى سبيل المثال، تم استخدام متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery كمنصةٍ للتطبيقات فى الصين منذ أكثر من 8 سنوات؛ وقد تم إطلاقها عالمياً خلال شهر أبريل 2018. وينضم اليوم عدد كبير من المطورين إلى منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة حيث يقومون بإضافة تطبيقاتهم إلى متجر HUAWEI AppGallery للسماح للمستخدمين حول العالم باختبار تجربةٍ محسنة وممتعة.

إلى جانب ذلك، توفر منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة الدعم اللازم لنجاح المطورين على الصعيد التجاري. فعلى سبيل المثال، توفر مجموعة أدوات الإعلانات للمطورين مُعرّفاً إعلانياً مخصص ومتوافق (OAID)، والذى يوفر الدعم الأساسى للإعلانات المخصصة مع حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم. كما تسمح للمطورين بمواصلة الاستفادة من إمكانات تحقيق الدخل التى توفرها المنصات الإعلانية الأخرى.

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