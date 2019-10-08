شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثقب أسود هائل انفجر فى قلب مجرة درب التبانة قبل 3.5 مليون سنة.. دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضحت دراسة حديثة أنه قد انفجر ثقب أسود هائل في قلب مجرة درب التبانة قبل 3.5 مليون سنة، حيث يقول العلماء إن الانفجار كان كبيرًا للغاية للحد الذى كان تأثيره محسوسًا على بعد 200000 سنة ضوئية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال قائد الدراسة البروفيسور جوس بلاند هوثورن من جامعة سيدني: "كان هذا التوهج يشبه إلى حد ما شعاع المنارة"، مضيفا "تخيل الظلام الكاحل ثم يقوم أحد الأشخاص بتشغيل منارة منارة لفترة قصيرة من الزمن".

ووصف فريق العمل في مركزالتميز الأسترالي للفضاء الفلكي ASTRO 3D الانفجار، بأنه "شعاع ضخم من الطاقة المتوسعة"، ولعله كان فى هذا الوقت بعض الحيوانات على الأرض مثل القردة في إفريقيا.

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وقالت الأستاذة ليزا كويلي، مديرة ASTRO 3D "هذا حدث دراماتيكي حدث قبل بضعة ملايين من السنين في تاريخ درب التبانة، ولقد حدث انفجار هائل من الطاقة والإشعاع خارج مركز المجرة وإلى المواد المحيطة"، مضيفة "هذا يدل على أن مركز درب التبانة هو مكان أكثر ديناميكية بكثير مما كنا نعتقد في السابق".

وقدرالبروفيسور بلاند هاوثورن وزملاؤه أن الانفجاراستمر لمدة 300 ألف عام، باستخدام بيانات تم جمعها بواسطة تليسكوب هابل الفضائي.