تكنولوجيا: الإنستقرام يجلب الثيم المظلم لمستخدمي هواتف الأيفون بنظام iOS 13

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحديث جديد لتطبيق الإنستقرام على منصة iOS يجلب للمستخدمين نمط الثيم المظلم في واجهة التطبيق، على أن تتوفر الميزة الجديدة لهواتف الأيفون التي تعمل بنظام تشغيل iOS 13.
يختبر مطوري الإنستقرام مجموعة متنوعة من المميزات في الإصدار التجريبي من التطبيق قبل إطلاقها للمستخدمين في الإصدارات الثابته، واليوم دفعت ميزة جديدة لمستخدمي هواتف الأيفون بنظام iOS 13، حيث ينطلق نمط الثيم المظلم ليوفر إختيار جديد في واجهة التطبيق للمستخدمين.
جذبت شركة الإنستقرام الأضواء إليها من جديد مؤخراً بعد الإعلان عن تطبيق المراسلة Threads، واليوم تضيف ميزة الثيم المظلم أيضاً لمستخدمي هواتف الأيفون في تحديث جديد لتطبيق الإنستقرام.
وتتوفر الميزة لمستخدمي هواتف الأيفون بنظام تشعيل iOS 13، كما يأتي التحديث أيضاً بمجموعة من التحسينات وإصلاحات لبعض الأخطاء.
من جانب أخر لا يأتي نمط الثيم المظلم في تطبيق الإنستقرام بميزة التحكم في تمكين الثيم المظلم أو تغييره عبر الإعدادات في التطبيق مباشرة، حيث سيعمل الثيم المظلم وفقاً لنظام هاتف الأيفون، لذا سيكون على المستخدم إختيار الثيم المظلم في الأيفون بشكل عام لتمكين الميزة في تطبيق الإنستقرام.
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