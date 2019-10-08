سامسونج ستبدأ بإختبار الكاميرا المُقربة للهاتف Galaxy S11 قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تُشير التقارير الواردة من كوريا الجنوبية إلى أن شركة سامسونج ستتلقى قريبًا مآخذ إختبار للكاميرا المُقربة التي سيتم تضمينها في الهاتف Galaxy S11. يتم تصنيع هذه الكاميرا من قبل الشركة الكورية الجنوبية الأخرى MecaTech Systems.

يتم إستخدام مآخذ الإختبار هذا لإجراء فحص نهائي للمكون قبل أن تبدأ الشركة بشحنه. تقوم شركة MecaTech Systems بتصنيع كاميرات الهواتف الذكية العادية بالإضافة إلى الكاميرات المُقربة بالإضافة إلى كاميرات Time Of Flight.

تقول الشائعات أن شركة سامسونج ستختار تزويد الهاتف Galaxy S11 بكاميرا تُوفر تقريبًا بصريًا قدره ×5. ويٌقال بأن الكاميرا الأساسية في الهاتف Galaxy S11 ستمتاز بدقة 108 ميغابكسل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه ظهرت إشاعة أخرى غريبة تقول بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج سيحتوي على منظار الطيف. يقوم منظار الطيف بتحليل التركيب الكيميائي للأشياء بحيث يمكنه على سبيل المثال تقدير محتوى السعرات الحرارية في الطعام أو تحديد محتوى المشروبات. من الواضح أنه يمكن الإستفادة من هذا لتتبع الصحة وسيسد الفجوة التي خلفها مستشعر ضربات القلب المفقود.