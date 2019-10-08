سامسونج تكشف عن نتائجها المالية غير المُنقحة للربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج لتوها بالكشف عن نتائجها المالية الفصلية غير المُنقحة وما زالت الشركة تشعر بصداع بسبب سوق رقاقات الذاكرة. إنخفضت الأرباح التشغيلية بشكل كبير مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، ولكنها إرتفعت مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام.

عادة ما تُعلن شركة سامسونج عن النتائج المالية النهائية في الأسبوع الأخير من الشهر بعد الربع، مما يعني أنه ستكون لدينا تفاصيل حول أداء كل قسم خلال ثلاثة أسابيع.

يجب أن يكشف لنا التقرير المالي النهائي لشركة سامسونج عن أداء سلسلة هواتف Galaxy Note 10 التي تم إطلاقها حديثًا في السوق، وهو الشيء الذي يثير إهتمامنا أكثر. تشير الزيادة المتتالية في الأرباح إلى أن الأخبار السارة قد تكون في الطريق.