شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لتوفير الانترنت لـ 40 مليون شخص بحلول عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط مايكروسوفت لتوصيل 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالإنترنت بحلول عام 2022، ولكن في البداية ستركز الشركة على المجتمعات الريفية والنائية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" العلمي، تضيف الشركة أنها تخطط لاستخدام نهج من أربعة أجزاء يركز على العمل مع مزودي خدمات الإنترنت والمجتمعات المحلية لبناء الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة وموثوق بها، حيث تعمل على حث الهيئات التنظيمية للوصول إلى TV White Space (TVWS) وهي ترددات لاسلكية يمكن إعادة ضبطها لتوفير الوصول إلى الإنترنت عبر منطقة واسعة، حيث تهدف الشركة حاليًا إلى الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 9 ملايين شخص في أيوا وإلينوي وكانساس ونيبراسكا وأوكلاهوما وتكساس.

وقد سهلت مبادرة Airband 2017 من مايكروسوفت الجهود المبذولة لبناء الوصول إلى الإنترنت عبر الولايات المتحدة وهي الآن تطبق هذه الطريقة على عملها في جميع أنحاء إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.