شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يخطط لإزالة ميزة من التطبيق.. اعرف ايه هي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط تطبيق انستجرام لإزالة علامة التبويب "المتابعة" أو following، وهي ميزة تعرض إعجابات وتعليقات الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم، كما تعرض أيضاً أي حسابات جديدة، ويتم استخدامها من خلال ايقونة " القلب" الموجودة أسفل التطبيق.

ونقلاً عن موقع " انجادجيت" الأمريكي، فقد اكتشف العديد من المستخدمين الكثير عن اهتمامات أصدقائهم من خلال علامة التبويب تلك، حيث يمكنك أن ترى كل الصفحات الضخمة التي يتبعها أصدقاؤك.

فيما كشف التقرير أن الشركة تزيل الميزة لأنها لم تحصل على الكثير من الاستخدام، وقد أضاف انستجرام لأول مرة في عام 2011، ولكن كطريقة لاكتشاف حسابات وصور جديدة تقوم علامة تبويب "اكتشف" الخاصة بالتطبيق بعمل أفضل بكثير في عرض محتوى مثير للاهتمام.