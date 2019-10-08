في خطوة مفاجئة... 'سوني' تتخذ اجراء ضد فيسبوك!

في خطوة مفاجئة، أوقفت شركة "سوني"، دعمها لشبكة "فايسبوك" الاجتماعية على جهازها للألعاب "بلايستيشن 4".
وبحسب مواقع متخصصة، فإن مستخدمي "بي إس 4" لن يتمكنوا أيضا من الحصول على الصور من حساباتهم على "فايسبوك"، علما أن خاصية الربط مع فايسبوك متوافرة منذ ظهوره عام 2013.
وعلى الرغم من عدم صدور أي توضيح من "سوني" بخصوص هذا القرار، فإن مواقع متخصصة أرجعته إلى التغييرات التي أدخلها موقع "فايسبوك" على آليات مشاركة بيانات مستخدميه بعد فضيحة كامبرديج أنالتيكا.
اشارة إلى أنه من المنتظر أن تطرح شركة "سوني" تحديثا برمجيا لأجهزة "بلايستشن 4" بعد أيام، من شأنه أن يوفر المزيد من الوظائف الجديدة للمستخدمين.
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