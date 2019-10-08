شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نقص حاد فى المتخصصين بتكنولوجيا المعلومات برومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة رومانية حديثة النقاب عن مغادرة أكثر من 37 ألف متخصص فى تكنولوجيا المعلومات لرومانيا خلال الـ 20 عامًا الماضية، ذهب 30 % منهم إلى الولايات المتحدة وكندا، و60 % توجهوا إلى دول أوروبية أخرى منهم 13 % إلى المملكة المتحدة وتوجه الباقون إلى آسيا ومناطق أخرى.

وأظهرت الدراسة، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى أنه لهذا تعانى رومانيا عجزا فى أعداد المتخصصين بمجال تكنولوجيا المعلومات يبلغ 15 ألفا و500 شخص سنويا، ما يشكل أكبر تحد للشركات العاملة فى هذا القطاع فى مجال التوظيف.