تكنولوجيا: دراسة تحذر: زيادة تطبيقات التجسس على أندرويد بنسبة 373% خلال 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت تطبيقات Stalkware، وهي البرامج المستخدمة للتجسس على رسائل المستخدمين ومعلومات الاتصال ومواقع GPS، بنسبة مذهلة بلغت 373% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
نقلاً عن موقع thenextweb ، وجدت النتائج التي كشفت عنها شركة الأمن السيبراني، أن 518223 حالة تم فيها تسجيل وجود برامج stalkerware على أجهزة المستخدمين أو جرت محاولة لتثبيت برامج التجسس دون موافقة الضحايا.
وقال الباحثون: "غالبًا ما تستخدم برامج مراقبة المستهلك التي يتم بيعها علنًا للتجسس على الزملاء أو أفراد الأسرة أو الشركاء، وتكون مطلوبة بشدة، مقابل رسوم متواضعة نسبيًا، وأحيانًا لا تتجاوز 7 دولارات شهريًا، وتظل هذه التطبيقات مخفية مع إبقاء مشغليها على اطلاع حول نشاط الجهاز، مثل موقع مالكه وسجل المتصفح والرسائل النصية، ومحادثات الوسائط الاجتماعية، كما يمكن لبعضهم إجراء تسجيلات صوتية ومرئية".
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تطبيقات الاختراق على اندرويد، ففي وقت سابق اكتشف باحثون من نموذج الأمن السيبراني ثمانية تطبيقات من هذا القبيل على متجر جوجل بلاي، والتي سمحت للناس بالاحتفاظ بعلامات تبويب على الموظفين أو الأطفال.
جدير بالذكر أن برامج التجسس و stalkerware مصممة عن قصد لتجعل من الصعب العثور عليها وإزالتها، ولحماية نفسك من مثل هذه التهديدات من الضروري أن تقوم بإجراء فحص للبرامج الضارة وأن تحمي جهازك فعليًا بكلمة مرور قوية.
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