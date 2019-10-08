شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع: 22 ٪ من الصور الموجودة على هواتف أندرويد "مكررة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت شركة Acyber للأبحاث الأمنية دراسة استقصائية حول الصور الموجودة على هواتف المستخدمين، والتى يضغط عليها أصحاب هواتف أندرويد الذكية.

ووفقًا لتقرير صادر عن ZDNet، قام تطبيق الحماية Avast بمسح أكثر من 3 مليارات صورة ضغط عليها مستخدمو أندرويد ووجد أن 16٪ منها كانت مكررة، بمعنى أن نفس اللقطة تم الضغط عليها عدة مرات.

لقد وفر هؤلاء الـ 6 ملايين مستخدم ما يقرب من 3 مليارات صورة على هواتفهم التي تعمل بنظام أندرويد، وأوضحت الشركة كيف أن هذه الصور كانت تشغل مساحة غير ضرورية على الهواتف الذكية.

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وكانت 22٪ من الصور المحفوظة إما منخفضة الجودة أو مكررة، وفي المتوسط ​​، كان لدى مستخدمي تطبيق Avast Cleanup حوالى 952 صورة على هواتفهم - لكن قد يكون لدى البعض أكثر من ذلك.

ومن بين هؤلاء، كان هناك 58 صورة منخفضة الجودة و 154 صورة مكررة في المتوسط، ونظرًا لأن حجم الصورة المتوسطة يبلغ حوالي 3 ميجابايت، فإن المستخدمين يهدرون حوالي 636 ميجابايت من ذاكرة الهاتف ".

وقالت الشركة: "لا تزال مساحة التخزين على الهواتف مستهلكة، وتشير بياناتنا إلى أن متوسط ​​مقدار إجمالي مساحة الهاتف لا يتجاوز 10 جيجابايت، مما يشير إلى أن غالبية المستخدمين في جميع أنحاء العالم لا يزال لديهم ذاكرة مدمجة 8 جيجابايت".

وفي المتوسط ​​، كانت نسبة٪ 6 من الصور التي ضغط عليها مستخدمى أندرويد الذين شملهم الاستطلاع "ذات نوعية رديئة أو ضبابية أو مظلمة تمامًا.