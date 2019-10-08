شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تساهم فى إنقاذ Japan Display من الإفلاس .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة Japan Display الموردة لشركة أبل إنها تهدف إلى إبرام صفقة بقيمة 50 مليار ين على الأقل (468 مليون دولار) في شكل تمويل حيوي بحلول نهاية الشهر، بعد أن اضطرت إلى التدافع بعد انسحاب مجموعة مستثمرين صينيين فجأة من خطة الإنقاذ.

وبحسب موقع “Gadgetsnow” الهندي، قال الرئيس التنفيذي الجديد "مينورو كيكوكا" لرويترز في مقابلة إن شاشات العرض (LCD) تثير اهتمام السوق مجددًا مما يشير إلى الطلب القوي على الهواتف الذكية بأسعار معقولة مع شاشات منخفضة التكلفة، وأضاف أن الصفقة اذا تحققت ستخفف من المخاطر العاجلة للنقص النقدي بعد انسحاب شركة الاستثمار الصينية Harvest Group الشهر الماضي.

وقالت شركة "أواسيز مانجمنت" : " إن الشركة لا تزال تخطط للمساهمة بمبلغ يتراوح بين 150 و 180 مليون دولار في حين يعتزم أحد عملاء شركة Japan Display استثمار 200 مليون دولار".