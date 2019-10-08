شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Android Auto يصل إلى 50 مليون عملية تثبيت فقط على متجر جوجل بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما احتفلت تطبيقات أخرى بأرقام التحميل التي تجاوزت المليارات، لم يصل Android Auto إلا إلى سوى 50 مليون عملية تثبيت على متجر جوجل بلاي، ورغم ذلك فإنه لا يزال رقمًا مثيرًا للإعجاب لتطبيق يعمل فقط مع كمية محدودة من أنظمة الترفيه في السيارة، ولا يأتي مثبتًا مسبقًا على معظم هواتف اندرويد.

نقلا عن موقع Android Policy، يدمج التطبيق جهازك الأندرويد مع سيارتك، ويسمح لك بالتحكم في أي شيء بطرف أصبعك مثل: التصفح، مذكرة العناوين، وحتى التحكم في مستوى الصوت، كما يسمح لك بإجراء وإستقبال المكالمات إنطلاقا من سيارتك، والتنبيهات الصوتية، وإستخدام الملاحة، وتشغيل الموسيقى، والاستماع إلى الرسائل، وأكثر من ذلك بكثير.

جدير بالذكر التكنولوجيا مدعومة من قبل أشهر شركات السيارات الكبرى في السوق، إذ تستفيد منها العلامات التجارية المختلفة للسيارات لمزاياها العديدة.