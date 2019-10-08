شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ "بلاى ستيشن فور" لزيادة عدد اللاعبين.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Engadget الأمريكى عن طرح أحدث تحديث لبلاى ستيشن فور، والذى يتضمن عدد من المزايا الجديدة، وعلى رأسها مضاعفة عدد المشاركين إلى 16 بدلاً من 8.
نقلاً عن موقع "انجادجيت" العلمي، قامت الشركة بتحسين ميزة الاتصال وجودة الصوت، مع زيادة إمكانية الوصول من خلال ميزة نسخ محادثة جديدة، والتي تعمل على تحويل جميع محادثاتك إلى نص، بينما يمكن التحدث عن طريق الروبوت PS4 Second Screen.
علاوة على ذلك فهناك ميزة أخرى كبيرة جديدة في تحديث نظام PS4 7.0 وهى "اللعب عن بُعد" على جميع الهواتف الذكية وأجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد الإصدار 5.0 أو أحدث، وهذا يعني أن الميزة موجودة الآن على جميع المنصات الرئيسية، حيث حصلت عليها أجهزة iPhone و iPad في وقت سابق من هذا العام.
من الجدير بالذكر يمكن للاعبين الآن استخدام أجهزة التحكم اللاسلكية Dualshock 4 عبر البلوتوث على Android و iOS و Mac عبر التحديثات الجديدة في Android 10 و iOS 13 و iPadOS 13 و macOS Catalina التي ستصدر لاحقًا هذا الشهر، وسيصل التحديث إلى جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع .
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