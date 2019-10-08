شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تفعل ميزة المصادقة الثنائية على تويتر × 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تويتر عن أداة أمان تعرف بـ " المصادقة بخطوتين" أو Two Factor Authenticator (2FA)، وهي أداة أمان تجعل من الصعب على الهاكرز اقتحام حسابك.

وكشف موقع owtogeekh” عن كيفية تمكين هذه الأداة، فيسحتاج المستخدم أولاً تسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص به، سواء عبر الموقع أو التطبيق عبر أجهزة اندرويد، واتباع الخطوات التالية:

1- اتجه إلى القائمة الرئيسية واضغط على " المزيد"

2- اضعط على " الاعدادات والخصوصية".

3- في قائمة الاعدادات، اضغط على " الحساب".

4- حدد "الأمان" في قسم "تسجيل الدخول والأمان".

5- اضغط فوق "التحقق من تسجيل الدخول" في قسم "الأمان".

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6- اضغط فوق " أبدأ".

7- قم بإدخال كلمة مرور تويتر واختيار "تحقق".

8- قم بالتأكيد باستخدام رقم الهاتف، واضغط فوق "إرسال الرمز".

9- سيرسل تويتر رسالة نصية قصيرة تحتوي على رمز مكون من 6 أرقام، لذا سيكون عليك إدخال الرمز ثم الضغط فوق "إرسال".

10- سيتم الآن تمكين حماية المصادقة بخطوتين 2FA على حساب تويتر، ثم يحدد "الحصول على رمز النسخ الاحتياطي" للحصول على رمز الطوارئ الخاص بك في حالة فقد الهاتف.