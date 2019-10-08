شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستحوذ على شركة ناشئة لتطوير بطارياتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شركة تسلا تمضى قدمًا فى خططها لإنشاء خلايا بطارية خاصة بها، حيث كشف تقرير لموقع Electric Autonomy أن الشركة الأمريكية استحوذت على Hibar Systems، وهى شركة كندية لديها خبرة فى تصنيع البطاريات الآلية للسيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد كانت تعمل مؤخرًا على نظام إنتاج بطارية ليثيوم أيون "عالى السرعة"، لكن ليس من المؤكد متى تم الشراء، إلا أن تسلا أدرجت شركة Hibar كشركة تابعة فى 2 أكتوبر، وجردت شركة Hibar موقع الويب الخاص بها إلى صفحة واحدة فى وقت ما بعد 16 سبتمبر.

فيما لا تعد هذه أول عملية شراء لتسلا، إذ استحوذت مؤخرًا على Maxwell، وهى شركة فى كاليفورنيا تعمل على تطوير أقطاب الليثيوم أيون من الجيل التالى، وعلاوة على ذلك، أبرمت تسلا أيضًا اتفاقية بحثية مدتها خمس سنوات مع جيف دان، قائد الأبحاث الكندية والتى قد تؤتى ثمارها.

وقال إيلون موسك إن تسلا قطعت خطوات نحو "بطارية مليون ميل"، ونشر فريق Dahn ورقة فى سبتمبر تشير إلى أن البطاريات ذات العمر الافتراضى الطويل ممكنة، حيث كانت تيسلا قد ألمحت إلى إنتاج خلايا البطارية فى المنزل لفترة قصيرة، ثم أصبحت أكثر صراحة حول نواياها.