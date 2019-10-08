كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| 9 أفضل تطبيقات الترجمة للمسافرين

متابعة-سنيار: بفضل الترجمة الصوتية والنصية والكاميرا، تحطم هذه التطبيقات الحواجز اللغوية – وبعضها يعمل دون اتصال بالإنترنت، حيث ستكون قادرا على طلب الطعام وإيقاف سيارات الأجرة والتواصل مع جميع السكان المحليين بنقرة على هاتفك، مما يضمن تجربة ممتعة خالية من التوتر عند السفر إلى الخارج.

فيما يلي اختيارات TPG لتسعة من أفضل تطبيقات الترجمة التي يمكنك تنزيلها اليوم:

iTranslate

يعد iTranslate أحد أكثر تطبيقات الترجمة شعبية في العالم، حيث حصل على ما يقرب من 300،000 تقييمًا على iTunes وأكثر من 300،000 على Google Play – معظمهم أربعة وخمس نجوم. هناك إصدار خاص لـ Apple Watch حتى تتمكن من الترجمة بسرعة على معصمك إذا لزم الأمر. يتضمن التطبيق الأساسي وظائف مثل كتاب تفسير العبارات الشائعة مع جمل وترجمات مفيدة ومحددة مسبقا بأكثر من 100 لغة. يتميز إصدار Pro (5.99 دولار شهريا)، بترجمة دون اتصال بالإنترنت، وترجمة مواقع الويب (بما في ذلك امتداد Safari)، وترجمة الكاميرا، والمحادثات الصوتية إلى الصوتية، ويمكنك تنزيل الإصدار الأساسي مجانًا على iTunes أو Google Play.

Google Translate

يتيح لك هذا التطبيق ترجمة 103 لغة عن طريق الكتابة، مع الوصول إلى 59 لغة في وضع عدم الاتصال. يمكنك استخدام خط اليد (حيث ترسم نصا أو أحرفا بدلا من الكتابة) بـ 93 لغة وترجمة الكاميرا بـ 37 لغة.

الترجمة الفورية ثنائية الاتجاه متاحة في 32 لغة، خدمة الترجمة من Google سهلة الاستخدام أيضا، مع وجود أيقونات في الأعلى يمكنك النقر عليها للرسم أو التقاط صورة أو التحدث أو الكتابة. قم بالتنزيل مجانًا على iTunes أو Google Play.

TripLingo

إذا كنت تريد أن تبدو ذكيًا في الخارج ، فستساعدك TripLingo على التواصل باللغة المحلية وكذلك مساعدتك على التكيف مع ثقافة جديدة. عليك أن تبدأ بتحديد بلد (تتوفر خيارات من نيبال إلى نيوزيلندا والسنغال وإسبانيا وإندونيسيا وغيرها) وتنزيل حزمة الوجهة التي تريدها. على سبيل المثال، إذا كنت متجهاً إلى إسبانيا، فسوف يكون لديك مترجم صوتي يترجم صوتك إلى الإسبانية، ومترجم للصور، ومجموعة مختارة من العبارات الإسبانية الرئيسية، وطالب Wi-Fi حتى تتمكن من إجراء مكالمات من الخارج ( يمكنك إضافة أرصدة تبدأ من 10 دولارات)، وحتى قسما عن القواعد المتعلقة بالسلامة والأمان والمعايير الثقافية لضمان اندماجك.

تبدأ النسخة الاحترافية مع عبارات إضافية ومكالمات Wi-Fi بمبلغ 3 دولارات ومكالمة مجانية للمترجمين الفوريين ودروس صوتية بسعر 19.99 دولارا شهريا. قم بتنزيل الإصدار الأساسي مجانا على iTunes أو Google Play.

SayHi

ترجم صوتك إلى 90 لغة ولهجة باستخدام SayHi، يتيح لك التطبيق تسجيل صوتك ثم ترجمته إلى اللغة التي حددتها، ويمكنك تشغيل ترجمتك بصوت امرأة أو رجل، وضبط السرعة حسب رغبتك. إذا كنت في بيئة صاخبة، فيمكنك أيضا كتابة التطبيق بدلا من التحدث في الميكروفون. التطبيق متاح فقط عندما تكون متصلا بالإنترنت من خلال شبكة Wi-Fi أو اتصال بيانات 3G على الأقل. قم بالتنزيل مجانا على iTunes و Google Play.

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Papago

متخصصة في اللغات الآسيوية، يترجم Papago بين الإنجليزية والكورية واليابانية والصينية (المبسطة / التقليدية) والإندونيسية والفيتنامية والتايلاندية، وكذلك الروسية والألمانية والإيطالية والإسبانية. تتوفر الترجمات في شكل نص وصوت ، ويمكنك أيضا إجراء محادثة باستخدام التطبيق، حيث يمكن لشخصين التحدث في وقت واحد وجعل التطبيق يترجم اللغات المعنية تلقائيا. تتوفر ترجمة الصور وهناك قاموس وكتاب جمل أيضا. ويمكنك أيضا تنزيل قسم خاص للأطفال فقط. قم بالتنزيل مجانا على iTunes و Google Play.

Microsoft Translator

قم بترجمة النصوص والصوت والصور بين الإنجليزية وأكثر من 60 لغة باستخدام Microsoft Translator. يعد التطبيق مثاليا للمسافرين بغرض العمل، من خلال ميزة ترجمة محادثة متعددة الأشخاص حيث تقوم بتوصيل أجهزتك ويمكنك التحدث مع أكثر من 100 شخص في وقت واحد بلغات مختلفة. تتيح لك وظيفة تقسيم الشاشة رؤية عبارة بينما يقرأ شخص ما من خلاله الترجمة. تتوفر حزم اللغات للترجمة في وضع عدم الاتصال. باستخدام أدلة الترجمة ومساعدة النطق (التطبيق مفيد بشكل خاص للغة الصينية)، يمكنك أيضا معرفة كيفية التحدث بشكل صحيح ببعض العبارات التي تترجمها بدلا من الاعتماد فقط على الوظيفة الصوتية. قم بالتنزيل مجانا على iTunes و Google Play.

Waygo

لا يترجم Waygo إلا من الإنجليزية إلى ومن الصينية واليابانية والكورية، ولكن يمكن أن يكون منقذا إذا كنت عالقا بدون Wi-Fi، حيث إنه متاح تماما في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. يتم استخدام التطبيق بشكل أفضل مع الكاميرا الفورية – ما عليك سوى الإشارة إلى العلامات والقوائم ثم الاطلاع على ترجمتك. سيجد Foodies طريقة Waygo مفيدة بشكل خاص، حيث يمكنك الدخول في وضع صورة الطعام بعد ترجمة عنصر قائمة لفهم ما تريد طلبه بشكل أفضل. يشتمل الإصدار الأساسي على 10 ترجمات مجانية يوميا، والإصدار الذي تمت ترقيته، والذي يتضمن ترجمات غير محدودة، يكلف 6.99 دولارا لإحدى اللغات الثلاث فقط أو 11.99 دولارا لكل اللغات الثلاث. قم بتنزيل الإصدار الأساسي مجانا على iTunes و Google Play.

iTranslate Voice

على غرار تطبيق SayHi، يقوم هذا التطبيق بترجمة الصوت إلى 42 لغة مختلفة، مما يسمح لك بالسؤال عن الاتجاهات المحلية أو إخبار سائق سيارة أجرة بعنوان أو كتابة أي شيء آخر بلغة أخرى. يمكنك تسجيل نفسك تتحدث ومن ثم يتم ترجمة صوتك على الفور إلى لغتك المختارة. يمكنك تسجيل استجابة شخص آخر بلغته، وسيقوم التطبيق بعد ذلك بترجمتها إلى لغتك الأم. يمكنك أيضا توصيل جهازين وإجراء محادثات سهلة ومباشرة مع شخص لا يتحدث لغتك. الإصدار المحترف يأتي مع كتاب تفسير العبارات الشائعة مخصص، والترجمات غير محدود والنصوص بدون إعلانات مقابل 4.99 دولار في الشهر. أو قم بتنزيل الإصدار الأساسي (بترجمات محدودة) مجانا على iTunes.

Speak and Translate

إذا كنت على استعداد للدفع مقابل تطبيق الترجمة وترغب في ترجمة لغات أقل شيوعا، ففكر في التحدث والترجمة، والتي تترجم إلى 117 لغة للنصوص و 54 لغة للصوت. يتكامل بسهولة مع iCloud ، مما يتيح لك مزامنة سجل الترجمة الخاص بك عبر جميع أجهزة Apple الخاصة بك. يمكنك أيضا تغيير سرعة الصوت وتحديد الجنس الذي تريد قراءة ترجماتك. قم بتنزيل ودفع 6.99 دولارات شهريا أو 38.99 دولارا في السنة (قد يتم تضمين نسخة تجريبية قصيرة مدتها ثلاثة أيام أو سبعة أيام) على iTunes.