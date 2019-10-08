شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تتهم أبل بسرقة واحدة من مزاياها.. تفتكر إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن ميزة "تسجيل الدخول باستخدام موقع أبل" Sign in with Apple فى مؤتمرها للمطورين WWDC 2019 فى وقت سابق من هذا العام، ومؤخرا قررت شركة تحمل اسم Blix مقاضاة الشركة الأمريكية، واتهامها بسرقة هذه الميزة من خدمة البريد الالكترونى BlueMail.

وحسب الدعوى، تتيح ميزة "مشاركة البريد الإلكتروني" للمستخدمين التواصل مع بعضهم البعض "باستخدام عناوين التفاعل العام التى يمكن التحكم فيها، دون الكشف عن عناوين تفاعلهم الخاصة، والتى تبدو مثل التقنية المستخدمة فى "تسجيل الدخول مع أبل، كما يمكن لمستخدمى BlueMail الاستفادة من هذه الميزة ونشر عنوان البريد الإلكترونى على وسائل التواصل الاجتماعى لبدء المراسلة.

وبحسب ما ورد تلقى Ben Volach، المؤسس المشارك لـ Blix ، براءة الاختراع لهذه التقنية فى عام 2017 ، لذا يزعم أن "تسجيل الدخول باستخدام أبل " ينتهك البراءة.