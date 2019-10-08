شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: السيارات ذاتية القيادة تتفوق على البشر بحلول عام 2029 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن السيارات ذاتية القيادة ستتفوق على البشر خلال عقد من الزمن، وتحديداً بحلول عام 2029، حسب دراسة أجرتها Ansys.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيعتقد سبعة من كل عشرة مستهلكين أن السيارات ذاتية القيادة سيمكنها القيادة بشكل أفضل من البشر، حسب الدراسة، فيما يكشف هذا الاستطلاع عن تباين فى مواقف المستهلكين تجاه السيارات ذاتية القيادة، كذلك كشفت الدراسة الاستقصائية أن المستهلكين اليابانيين أكثر ثقة فى السيارات الكهربائية مقارنة بالمتوسط العالمي.

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ويعتقد 83 % من المجيبين اليابانيين فى الدراسة أن المركبات ذاتية القيادة ستكون سائقًا أفضل مقارنة بالبشر خلال عقد من الزمن، بينما يعتقد 38 % من المشاركين أنها بالفعل، وقد كان الشعور بالراحة مع السيارات ذاتية القيادة مشكلة كبيرة، ومع ذلك، قال 70 % من المشاركين فى الاستبيان العالمى أنهم سيكونون مرتاحين فى ركوب سيارة مستقلة فى وقت ما.

كذلك فإن المستهلكين الشباب واثقون إلى حد كبير من تقنية القيادة الذاتية، فيما أفاد 87 % من المستطلعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا و88 % من المستطلعين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا أنهم يشعرون بالراحة من السيارات ذاتية القيادة، ومن ناحية أخرى، قال 43 % من المجيبين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أنهم لن يركبوا أبدًا سيارة ذاتية القيادة.

ومن المتوقع أن تصبح الصين واحدة من أكبر الأسواق للسيارات ذاتية القيادة فى العقد القادم، حيث قال 97 % من المجيبين الصينيين فى الاستطلاع أنهم منفتحون على ركوب السيارات ذاتية القيادة، ومن ناحية أخرى، كان 57 % من المجيبين من المملكة المتحدة إيجابيين بشأن السيارات الآلية.