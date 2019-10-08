كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “ThermArt” ميزان فريد لقياس درجة حرارة الجسم

متابعة-سنيار: عبر Kickstarter أطلقت شركة “Comper” الناشئة ميزانا فريدا لقياس درجة حرارة الجسم، أطلقت عليه اسم “ThermArt”.

يوفر مقياس الحرارة تصميما فريدا وإمكانية الاستخدام المريح إلى جانب تطبيق مصاحب لتسجيل وتحليل البيانات.

يتكون “ThermArt” من جهاز كمبيوتر من الدرجة الطبية مع تقنية نسيج IML (وضع العلامات داخل القالب)، وهو متوافق حيوياً دون أي عملية صناعية إضافية على السطح، كما يقول المبدعون.

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وقال مطورو الجهاز: “لقد صممنا ميزان الحرارة هذا للأذن والجبهة وفقا لأفضل الأجهزة الطبية في العالم، ولا يقتصر الأمر على التحقق من درجة حرارة الجسم عند المرض فحسب، بل أيضا لإلهام الأشخاص لاتباع نمط حياة صحي، ومراقبة إحدى علاماتنا الحيوية وهي درجة حرارة الجسم الأساسية. ”

أصبح تتبع درجة حرارة الجسم أسلوبا صحيا يمكّن الناس من التعرف على صحتهم. كما أن التصميم الجميل لـ ThermArt مقبول ومُلهم أكثر، مقارنة بمقاييس الحرارة التقليدية.