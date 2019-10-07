آبل تطلق رسميًا تحديث macOS Catalina

أطلقت شركة آبل اليوم الاثنين النسخة النهائية من نظام (ماك أو إس كالتالينا) macOS Catalina: الإصدار الأحدث من نظام التشغيل لحواسيبها الشخصية.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أعلنت عن (ماك أو إس كاتالينا) أول مرة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2019 مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي.

وقالت آبل وقتئذ في بيان: “إن (ماك أو إس كاتالينا) يأتي مزودًا بميزات وتطبيقات جديدة رائعة، وتقنية قوية وجديدة للمطورين. ومع (ماك أو إس كاتالينا) سوف تحل تطبيقاتها الترفيهية الرائجة: (آبل ميوزيك) Apple Music، و(آبل بودكاست) Apple Podcast، وتطبيق (آبل تي في) Apple TV محل تطبيق (آيتونز) iTunes.

كما قالت الشركة: إن ميزة Sidecar الجديدة كليًا تتيح للمستخدمين توسيع سطح مكتب ماك باستخدام حاسوب (آيباد) iPad اللوحي كشاشة ثانية، أو كجهاز إدخال عالي الدقة، عبر تطبيقات ماك الإبداعية. بالإضافة إلى ميزات الأمان الجديدة، التي توفر حماية أفضل للمستخدمين، وميزة التحكم الصوتي، التي تتيح للمستخدمين التحكم بأجهزة ماك بالكامل باستخدام أصواتهم.

ومع نظام (ماك أو إس كاتالينا)، تقدم آبل تقنيات مساعدة جديدة؛ بما في ذلك: ميزة التحكم الصوتي التي تُمكن المستخدمين الذين لا يستطيعون تشغيل أجهزة الإدخال التقليدية من التحكم في أجهزة ماك بالكامل، باستخدام أصواتهم من خلال تقنية (سيري) Siri للتعرف على الصوت، والتي تضمن أيضًا الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية.

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وتتيح العناوين والمربعات الجديدة للمستخدمين التفاعل مع أي تطبيق تقريبًا، باستخدام أدوات تنقل شاملة، مع إجراء معالجة الصوت على الجهاز. هذا؛ وتتوفر ميزة التحكم الصوتي أيضًا على نظامي التشغيل (آي أو إس) iOS و(آيباد أو إس) iPadOS، بحيث يمكن للمستخدمين التحكم في أجهزتهم بالكامل بواسطة أصواتهم، وأيضًا باستخدام إيماءات مثل النقر والسحب والتمرير.

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والنظام الجديد أيضًا، يتحقق Gatekeeper الآن من جميع التطبيقات بحثًا عن مشكلات أمنية معروفة، بينما تتطلب حماية البيانات الجديدة من جميع التطبيقات الحصول على إذن قبل الوصول إلى مستندات المستخدم. وتتيح إمكانية الموافقة باستخدام (آبل ووتش) Apple Watch للمستخدمين الموافقة على العديد من مطالبات الأمان، بمجرد النقر على الزر الجانبي على (آبل ووتش). وتدعم الآن جميع أجهزة ماك مع شريحة T2 Security قفل التنشيط؛ لجعلها أقل جاذبية للصوص. ومع تطبيق ”العثور على“ الجديد، يمكن تعقب موقع جهاز ماك المفقود أو المسروق بشكل آمن ومجهول، وإرسال المعلومات إلى مالكه بواسطة أجهزة آبل الأخرى، حتى مِن دون الاتصال بالإنترنت.

وتساعد ميزة مدة استخدام الجهاز على ماك المستخدمين على فهم الوقت الذي يقضونه في استخدام التطبيقات ومواقع الويب، وتقدم لهم الأدوات اللازمة للمساعدة في تحديد كيفية قضاء وقتهم. صُممت ميزة مدة استخدام الجهاز لتناسب طريقة استخدام الأشخاص لأجهزة ماك، بما في ذلك ميزة One more minute الجديدة التي تمنح المستخدمين مزيدًا من الوقت لحفظ عملهم أو تسجيل الخروج من اللعبة. ويمكن للمستخدمين تحديد وقت معين للتوقف عن استخدام أجهزة ماك وتحديد مقدار الوقت الذي يريدون قضاءه داخل التطبيقات أو مواقع الويب أو فئات من التطبيقات.

وبواسطة (آيكلاود) iCloud، يستطيع المستخدمون مزامنة إعدادات مدة استخدام الجهاز والجمع بين استخدامهم على (آيفون)، و(آيباد)، وماك بكل خصوصية من خلال التشفير من طرف إلى آخر. وتتيح ميزة المشاركة العائلية للآباء أدوات جديدة لإدارة استخدام أطفالهم للأجهزة بشكل أفضل، بما في ذلك القدرة على اختيار من يستطيع أطفالهم التواصل معه ومتى يمكنهم التواصل معه.

ويتميز تطبيق الصور بتجربة تصفح جديدة تعرض بذكاء أفضل صور المستخدم، ويحتوي (سفاري) Safari على صفحة بدء محدّثة تستخدم اقتراحات (سيري) لتعزيز المواقع التي تُزار بصورة متكررة، والإشارات المرجعية، وعلامات تبويب (آيكلاود)، وتحديدات قائمة القراءة، والروابط المرسلة في تطبيق الرسائل.

ويضيف تطبيق البريد في (ماك أو إس كاتالينا) القدرة على حظر البريد من مرسل محدد، وكتم صوت محادثة نشطة، وإلغاء الاشتراك من قوائم البريد الإلكتروني الدعائي. ويحتوي تطبيق الملاحظات الآن على عرض Gallery View الجديد، وأدوات بحث أكثر قوة، وخيارات تعاون إضافية. وأعيد تصميم تطبيق التذكيرات بواجهة مستخدم جديدة كليًا، تجعل من السهل إنشاء التذكيرات، وتنظيمها وتعقبها.

هذا؛ ويمكن تنزيل تحديث (ماك أو إس كاتالينا) – الذي يحمل الرقم 10.15 – مجانًا، ويمكن تثبيته بالنقر على رمز (آبل) في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة.