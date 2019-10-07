صفقة اليوم.. احترف البرمجة وتصميم أدوات تأمين تطبيقات الويب مع خصم 98%

الحزمة التدريبية الكاملة لاحتراف البرمجة The Complete Computer Programmer Super Bundle.

عدد الدورات: 12.

المدة: 121 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

تغطي هذه الحزمة لغات البرمجة الأكثر شعبية بدءًا من: (بايثون) Python، و(جافا) Java، و(جافا سكريبت) Javascript، وC، و++C، و#C، ومرورًا بالتعامل مع MySQL، وRuby، وحتى إنشاء أدوات تحليل الأمان باستخدام Python، ومعرفة كيفية تحليل الثغرات الأمنية، وتصميم الحلول الأمنية في تطبيقات الويب باستخدام الأطر البرمجية مثل: Ruby on Rails، وPHP.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2400 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 45 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر تعلم البرمجة في وقتنا الحالي من أفضل الاستثمارات الشخصية التي يمكنك القيام بها على الإطلاق، وذلك بفضل ارتفاع معدلات توظيف مطوري البرمجيات، والتي تُشير التقارير إلى أنها ستزداد بنسبة 24% بحلول 2026.

إذا كنت ترغب في احتراف لغات البرمجة الأكثر شعبية، واستغلال الطلب المتزايد على وظائف تطوير البرمجيات، فيمكنك الاستثمار في الحزمة التعليمية الكاملة (The Complete Computer Programmer Super Bundle) التي تعتبر نقطة انطلاق مثالية لتعلم أكثر من لغة برمجة في الوقت نفسه، بالإضافة إلى تعلم كيفية إنشاء أدوات تحليل أمان تطبيقات الويب مع خصم يصل إلى 98%.

تتضمن هذه الحزمة 12 دورة تدريبية، وما يصل إلى 121 ساعة من المحتوى التدريبي الذي يُغطي كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لاحتراف البرمجة.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2400 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تغطي هذه الحزمة لغات البرمجة الأكثر شعبية بدءًا من: (بايثون) Python، و(جافا) Java، و(جافا سكريبت) Javascript، وC، و++C، و#C، ومرورًا بالتعامل مع MySQL، وRuby، وحتى إنشاء أدوات تحليل الأمان باستخدام Python، ومعرفة كيفية تحليل الثغرات الأمنية والحلول الأمنية في تطبيقات الويب باستخدام الأطر البرمجية مثل: Ruby on Rails، وPHP.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول إدارة نظام Linux، وكيفية إنشاء قواعد بيانات للتعلم الآلي والتعلم العميق، ودورة أخرى حول كيفية تخصيص المساعد الصوتي أليكسا، ودمجه في واجهات التطبيقات البرمجية APIs، وتطبيقات إنترنت الأشياء التي تعتمد في عملها على خدمات أمازون السحابية (AWS IoT). كما تحتوي الحزمة أيضًا على دورة تدريبية حول كيفية استخدام SQL في معالجة البيانات، وتحليلها.

أهم ما يميز هذه الحزمة أنها تضم دورة تدريبية مدتها 10 ساعات، توفر لك تطبيق عملي للغة بايثون، حيث ستتعلم كيفية إنشاء أدوات تحليل الأمان باستخدام Python، ومعرفة كيفية تحليل الثغرات الأمنية وتصميم الحلول الأمنية في تطبيقات الويب باستخدام أطر برمجية مختلفة، واستكشاف التهديدات المحتملة، بما في ذلك: botnets، وSQL injection، وكيفية تحديد نقاط الضعف المحتملة في الأكواد البرمجية code exploits، وغير ذلك الكثير.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Python Programming, CS, Algorithms & Data Structures

Learn Linux Command Line From Scratch

Mastering Alexa

JavaScript for Beginners: The Complete Guide

Complete Step-By-Step Java For Testers

SQL Masterclass: SQL for Data Analytics

C, C++, Python & Ruby Programming

Python Programming: Complete Python Language Tutorial

C++ Programming: Step-By-Step Tutorial

Complete Ruby Programmer

Cyber Security: Python & Web Applications

The Complete C# Programming Course

الحصول على الصفقة: من هنا.