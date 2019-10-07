شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد للكشف عن iPhone SE 2 لزيادة مبيعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المرجح أن ترتفع شحنات هواتف أيفون من أبل بنسبة 10 فى المئة على أساس سنوى فى الربع الأول من عام 2020، وذلك وفقًا لتقدير جديد من المحلل البارز مينج تشى كو.

ويعتقد كو أن النمو سوف يكون مدفوعًا جزئيًا بجهاز جديد لم يُعلن عنه بعد هو iPhone SE 2، ويعتقد أنه سيكون جهاز أيفون منخفض التكلفة يستخدم تصميم هاتف أيفون 8 مع معالج محدث، مثل A13

وتوقع المحلل البارز الأسبوع الماضى إطلاق أبل لهاتف iPhone SE 2 فى الربع الأول من عام 2020.

ويعتقد كو أن الطلب على هواتف iPhone 11 قوى، وأن شركة أبل من غير المرجح أن تطلب من مورديها تخفيض الإنتاج، وتستند توقعاته بشكل جزئى على أوقات الانتظار لمدة أسبوعين لبعض نماذج (iPhone 11).

والمتوقع أن تشحن أبل ما بين 37 إلى 40 مليون هاتف من هواتف iPhone 11 Pro ؛ و iPhone 11 Pro Max فى الربع الأخير من عام 2019،

Advertisements

ويعد هذا الرقم أقل من 43 مليون جهاز iPhone XS و iPhone XS Max التى باعتها شركة أبل فى الربع نفسه من العام الماضى، بحسب اعتقاد كو.

ويقول المحلل إن هاتف iPhone 11 الأقل تكلفة سيتفوق بسهولة على أداء iPhone XR لعام 2018، وربما تبيع أبل ما بين 37 إلى 40 مليون هاتف iPhone 11، مقارنة بعدد 25 مليون هاتف iPhone XR فى الفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي.

ويشكل السعر المخفض أحد العوامل المساهمة فى زيادة طلب العملاء، كما أن مبيعات هاتف iPhone XR لم تبدأ حتى أواخر أكتوبر عام 2018، وبالتالى فإن هاتف iPhone 11 يحصل على مبيعات شهرية إضافية.

يذكر أن أبل لا تعلن عن مبيعات أجهزة أيفون ولا توضح أى من نماذج أيفون تباع بشكل أفضل من غيرها، لكن تقديرات المحلل البارز تشير إلى أن الشركة تبيع نسبة أعلى من أجهزة أيفون منخفضة التكلفة مقارنة بالعام الماضي.