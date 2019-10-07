تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق الإصدار الخاص من هاتف RENO ACE GUNDAM في مؤتمر 10 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى خطط شركة Oppo القادمة لإطلاق إصدار خاص من هاتف RENO ACE، مع توقعات أن ينطلق الإصدار الخاص بعنوان وثيم GUNDAM.

يحرص العديد من عمالقة تصنيع الهاتف في الصين على إطلاق إصدارات خاصة من الهواتف الذكية الجديدة تأتي بثيم مميز، وشركة Oppo أيضاً سيكون لديها إصدارها الخاص من الهواتف الذكية الذي ينطلق بعنوان RENO ACE GUNDAM في مؤتمر 10 من أكتوبر.

تقدم شركة Oppo في فعاليات مؤتمرها القادم هاتف Reno Ace، وقد أشار Shen Yiren إلى أن الشركة تستعد أيضاً لإطلاق إصدار خاص بالتعاون مع علامة Gundam التجارية، مع ثيم شخصية الروبوت اليابانية الشهيرة، على أن ينطلق الهاتف بعنوان Oppo Reno Ace Gundam.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Reno Ace Gundam سيأتي بنفس مواصفات الإصدار الرئيسي تقريباً، حيث يتميز الهاتف بقياسات 161 في 75.7 في 8.7مم، مع وزن 200 جرام، كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD بلس، بدقة 1080 في 2340 بيكسل، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz.

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أيضاً يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بكاميرة رباعية بمستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 13 و8 وأيضاً 2 ميجا بيكسل.

وتصل قدرة بطارية الهاتف إلى 4000 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة تصل إلى 65W، لذا نترقب إنطلاق الحدث في 10 من أكتوبر رسمياً للإعلان عن الهاتف.

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