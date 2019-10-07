سوني تعلن عن هاتفها الجديد Xperia 8

أعلنت شركة سوني عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد (إكسبريا 8) Xperia 8، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة مع كاميرتين خلفيتين، وتصميم شبيه بهاتف (إكسبريا 10) Xperia 10، ولكنه محمي بزجاج من نوع (جوريلا جلاس 6) من الأمام والخلف.

ويمتاز هاتف (إكسبريا 8) الجديد بأنه يقدم شاشة بقياس 6 بوصات وبدقة 2530×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 21:9، ولكن بخلاف هواتف (إكسبريا) الرائدة الأخرى، فإن شاشته من نوع LCD.

وتأتي كاميرا الهاتف الخلفية المزدوجة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 للأخرى ذات التصوير العريض. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

وعلى غرار بعض هواتفها الذكي الأخرى، ضمنت سوني حساس البصمة في زر الطاقة الذي يأتي على جانب الهاتف الأيمن، كما أنه يدعم حساس اللمس الجانبية Side Sense. وتبلغ سماكة الهاتف 8.1 ميليمترات، ويزن 170 جرامًا.

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وداخليًا، يحتوي (إكسبريا 8) على معالج من نوع كوالكوم سنابدراجون 630، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

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ويضم الجهاز أيضًا بطارية بسعة 2,760 ميلي أمبيرًا/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط. ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق المعيار IP65/68. ويحافظ الهاتف على منفذ سماعات الأذن اللاسلكية مع دعم تقنية LDAC لصوت عالي الدقة.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف (إكسبريا 8) الجديد من سوني سيُباع حصريًا في اليابان، ويُتوقع أن يبدأ طرحه أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بسعر يعادل 505 دولارات أمريكية، وذلك بأربعة ألوان: الأبيض، والأسود، والبرتقالي، والأزرق.A