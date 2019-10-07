هواوي تبدأ رسميًا اختبار أندرويد 10 على 3 من هواتفها

أعلنت شركة هواوي في شهر آب/أغسطس الماضي عن خريطة الطريق الخاصة بالنسخة التجريبية من الإصدار 10 من واجهة المستخدم الخاصة بها EMUI، القائمة على الإصدار الأحدث من نظام التشغيل أندرويد 10.

ثم كشفت الشركة الصينية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي عن خريطة الطريق الخاصة بالنسخة النهائية الثابتة من EMUI 10، التي تكشف عن تواريخ حصول هواتفها الذكية على أندرويد 10، والتي أضافت المزيد من الهواتف. ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن المجموعة القادمة من الأجهزة التي سوف تحصل على EMUI 10، بما في ذلك هواتف من علامتي هواوي، وهونور، بالإضافة إلى حاسوبين لوحيين، وذلك للنسختين التجريبيتين المفتوحة والمغلقة من واجهة المستخدم.

والآن بدأت هواوي إطلاق النسخة التجريبية المغلقة من EMUI 10 لمستخدميها في الصين، وذلك لمالكي ثلاثة هواتف: (هواوي إنجوي 10 بلس) Huawei Enjoy 10 Plus، و(نوفا 4إي) Nova 4e، و(ميت 20 لايت) Mate 20 Lite.

ويمنح البرنامج التجريبي المغلق من هواوي المستخدمين المسجلين إمكانية الوصول إلى المزايا الجديدة في EMUI، وذلك قبل إطلاقها لعموم المستخدمين، كما سيكون بإمكان أولئك المستخدمين تزويد هواوي بالتغذيات الرجعية التي من شأنها إصلاح المشكلات التي تعاني منها النسخة التجريبية.

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يُشار إلى النسخة التجريبية المفتوحة من EMUI 10 سوف تصل لعدد من الهواتف اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك لكل من: (هواوي بي30) Huawei P30، و(هواوي بي30 برو) Huawei P30 Pro.

وقبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري سوف تصل النسخة التجريبية المفتوحة من واجهة المستخدم إلى هواتف (ميت 20)، و(ميت 20 برو)، و(ميت 20 إكس – 4جي)، و(ميت 20 آر إس بورشه).

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر أيضًا، سوف تحصل هواتف (هونور 20)، و(هونور 20 برو)، و(هونور في20)، و(هونور ماجيك 2) على النسخة التجريبية المفتوحة.